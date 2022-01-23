За убийством семьи в Омске могут стоять выжившая 14-летняя дочь и её парень

К жестокому убийству троих членов семьи в селе Юрьевка Омской области могут быть причастны выжившая 14-летняя дочь и её 17-летний молодой человек. Девочка сама призналась в этом правоохранителям, в данный момент подростки задержаны, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, выжившая девочка-подросток путалась в показаниях во время допроса. Младший брат, который вместе с ней сбежал от нападавшего, тоже рассказал несколько важных деталей о нападении. Расследование дела продолжается.