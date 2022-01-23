За убийством семьи в Омске могут стоять выжившая 14-летняя дочь и её парень
Стало известно, что во время допроса девочка путалась в показаниях. На новую версию следователей натолкнули также слова её младшего брата.
Село Юрьевка, где произошло убийство. Кадр из видео © Следственный комитет РФ
К жестокому убийству троих членов семьи в селе Юрьевка Омской области могут быть причастны выжившая 14-летняя дочь и её 17-летний молодой человек. Девочка сама призналась в этом правоохранителям, в данный момент подростки задержаны, сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, выжившая девочка-подросток путалась в показаниях во время допроса. Младший брат, который вместе с ней сбежал от нападавшего, тоже рассказал несколько важных деталей о нападении. Расследование дела продолжается.
Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском утром 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Двое детей — 14-летняя девочка и её шестилетний брат — спаслись, убежав из дома к соседям. Предварительно, из квартиры ничего не пропало. Сейчас напавшего ищет полиция.
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