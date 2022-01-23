НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

За убийством семьи в Омске могут стоять выжившая 14-летняя дочь и её парень

Стало известно, что во время допроса девочка путалась в показаниях. На новую версию следователей натолкнули также слова её младшего брата.

23 января, 14:53
<p>Село Юрьевка, где произошло убийство. Кадр из видео © Следственный комитет РФ</p>

Село Юрьевка, где произошло убийство. Кадр из видео © Следственный комитет РФ

К жестокому убийству троих членов семьи в селе Юрьевка Омской области могут быть причастны выжившая 14-летняя дочь и её 17-летний молодой человек. Девочка сама призналась в этом правоохранителям, в данный момент подростки задержаны, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, выжившая девочка-подросток путалась в показаниях во время допроса. Младший брат, который вместе с ней сбежал от нападавшего, тоже рассказал несколько важных деталей о нападении. Расследование дела продолжается.

Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве семьи с ребёнком под Омском

Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве семьи с ребёнком под Омском

Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском утром 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Двое детей — 14-летняя девочка и её шестилетний брат — спаслись, убежав из дома к соседям. Предварительно, из квартиры ничего не пропало. Сейчас напавшего ищет полиция.

"Спасите, маму режут!": Соседи рассказали, как дети убитой под Омском семьи звали на помощь посреди ночи

"Спасите, маму режут!": Соседи рассказали, как дети убитой под Омском семьи звали на помощь посреди ночи

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1