Дом, в котором произошло тройное убийство © NGS55.RU

Перед тем как устроить расправу над семьёй из трёх человек в селе Юрьевка Омской области, убийца начал стучать в их окна посреди ночи. Из-за шума проснулась мать, от криков которой через минуту пробудились и все остальные, пишет портал NGS55.RU.

Преступник ворвался в дом около полвторого ночи. Старшая, 14-летняя дочь и шестилетний сын успели убежать на улицу и стали звать на помощь. В доме в этот момент из детей осталась их 10-летняя сестра-инвалид. В первом доме никто не открыл, во втором жила пожилая соседка, которую крики детей саму неслабо напугали. В результате дверь открыл сосед Андрей.

"Я выскочил на улицу, а там дети стоят и плачут. Говорят: "Спасите! Рому режут, маму режут!" Я детей завёл в дом, оделся. Девочка стояла в штанах и куртке, а маленький был завёрнут в покрывало. <...> Пошёл к медичке, живёт неподалёку. Я, она, её муж — мы пошли втроём туда. Пришли, а там... Она (мать. — Прим. Лайфа) лежала на веранде, дальше — ребёнок..." — рассказал мужчина.

По его словам, дальше в дом они заходить не решились и вызвали правоохранителей. Убийцы к тому моменту уже не было, однако найти его не могут до сих пор. Единственная зацепка — это фоторобот, основанный на показаниях 14-летней школьницы. Сама она считает, что родители не были знакомы с ним раньше. В деревне же предполагают, что это была чья-то месть.