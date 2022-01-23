"Спасите, маму режут!": Соседи рассказали, как дети убитой под Омском семьи звали на помощь посреди ночи
Мальчик с девочкой успели убежать из дома, где в это время неизвестный убивал их родителей и сестру.
Дом, в котором произошло тройное убийство © NGS55.RU
Перед тем как устроить расправу над семьёй из трёх человек в селе Юрьевка Омской области, убийца начал стучать в их окна посреди ночи. Из-за шума проснулась мать, от криков которой через минуту пробудились и все остальные, пишет портал NGS55.RU.
Преступник ворвался в дом около полвторого ночи. Старшая, 14-летняя дочь и шестилетний сын успели убежать на улицу и стали звать на помощь. В доме в этот момент из детей осталась их 10-летняя сестра-инвалид. В первом доме никто не открыл, во втором жила пожилая соседка, которую крики детей саму неслабо напугали. В результате дверь открыл сосед Андрей.
"Я выскочил на улицу, а там дети стоят и плачут. Говорят: "Спасите! Рому режут, маму режут!" Я детей завёл в дом, оделся. Девочка стояла в штанах и куртке, а маленький был завёрнут в покрывало. <...> Пошёл к медичке, живёт неподалёку. Я, она, её муж — мы пошли втроём туда. Пришли, а там... Она (мать. — Прим. Лайфа) лежала на веранде, дальше — ребёнок..." — рассказал мужчина.
По его словам, дальше в дом они заходить не решились и вызвали правоохранителей. Убийцы к тому моменту уже не было, однако найти его не могут до сих пор. Единственная зацепка — это фоторобот, основанный на показаниях 14-летней школьницы. Сама она считает, что родители не были знакомы с ним раньше. В деревне же предполагают, что это была чья-то месть.
Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском в ночь с 21 на 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Двое детей — 14-летняя девочка и её шестилетний брат — спаслись, убежав из дома к соседям. Предварительно, из квартиры ничего не пропало. Лайф публиковал видео с места тройного убийства.
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