В Орле пассажир маршрутки обозвал женщину мразью и избил из-за спущенной маски
Мужчина сильно разозлился и начал агрессировать на всех входящих в транспорт.
В Орле мужчина ударил пассажирку маршрутки без маски. Кадр из видео © Telegram / SHOT
В Орле мужчина ударил пассажирку маршрутки без маски. Видео © Telegram / SHOT
В Орле мужчина, явный борец за справедливость и соблюдение ограничительных мер, закатил скандал в маршрутке. Ему не понравилось, что окружающие его люди халатно относятся к своему здоровью и плюют на эпидемиологические меры, в результате чего решил добиться нужного кулаками. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
"Я еду по правилам! Ты едешь не по правилам! Мне полицию вызвать, чтобы тебя наказали? И вот ещё одна мразь без маски! Полмаршрутки мразей", — кричал на попутчиков пассажир.
Мужчина сильно разозлился из-за спущенной маски у сидящей напротив женщины и начал агрессировать на всех входящих в транспорт. К слову, новые пассажиры тоже были без предмета первой необходимости. "Остапа" понесло, и он начал оскорблять и материть людей, а после не придумал ничего лучше, чем нанести женщине несколько ударов.
А ранее в Питере покупатель разбил о голову кассира банку сметаны после просьбы надеть маску. Неадекват успел покинуть магазин до приезда полиции. Сотрудник супермаркета отделался ссадинами.
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