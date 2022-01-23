В Орле пассажир маршрутки обозвал женщину мразью и избил из-за спущенной маски

В Орле мужчина ударил пассажирку маршрутки без маски. Видео © Telegram / SHOT

В Орле мужчина, явный борец за справедливость и соблюдение ограничительных мер, закатил скандал в маршрутке. Ему не понравилось, что окружающие его люди халатно относятся к своему здоровью и плюют на эпидемиологические меры, в результате чего решил добиться нужного кулаками. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Я еду по правилам! Ты едешь не по правилам! Мне полицию вызвать, чтобы тебя наказали? И вот ещё одна мразь без маски! Полмаршрутки мразей", — кричал на попутчиков пассажир.

Мужчина сильно разозлился из-за спущенной маски у сидящей напротив женщины и начал агрессировать на всех входящих в транспорт. К слову, новые пассажиры тоже были без предмета первой необходимости. "Остапа" понесло, и он начал оскорблять и материть людей, а после не придумал ничего лучше, чем нанести женщине несколько ударов.