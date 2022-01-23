Высота сугробов в Краснодаре побила рекорд

Высота снежного покрова в Краснодаре достигла своего исторического максимума. Осадки в регионе не прекращаются уже более суток, местами фиксируется их месячная норма. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате таких обильных осадков в Краснодаре установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений — 41 сантиметр (прежний максимум — 40 сантиметров)", — написал он в "Инстаграме" и добавил, что ситуация не изменится в ближайшие сутки из-за нависшего над регионом циклона.