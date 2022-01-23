Высота сугробов в Краснодаре побила рекорд
Зафиксировано 8 падений деревьев, 2 обрыва линий электропередачи.
Фото © VK / Наталья Сидоренко
Высота снежного покрова в Краснодаре достигла своего исторического максимума. Осадки в регионе не прекращаются уже более суток, местами фиксируется их месячная норма. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате таких обильных осадков в Краснодаре установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений — 41 сантиметр (прежний максимум — 40 сантиметров)", — написал он в "Инстаграме" и добавил, что ситуация не изменится в ближайшие сутки из-за нависшего над регионом циклона.
Снегопады вызвали оползни на федеральной трассе А147 "Джубга", недалеко от границы с Абхазией, предупреждает дорожное учреждение "Черноморье". Также восемь деревьев упали в разных частях дороги на проезжую часть. Зафиксировано два случая повреждения линии электропередачи.
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