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Высота сугробов в Краснодаре побила рекорд

Зафиксировано 8 падений деревьев, 2 обрыва линий электропередачи.

23 января, 14:30

Фото © VK / Наталья Сидоренко

Высота снежного покрова в Краснодаре достигла своего исторического максимума. Осадки в регионе не прекращаются уже более суток, местами фиксируется их месячная норма. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате таких обильных осадков в Краснодаре установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений — 41 сантиметр (прежний максимум — 40 сантиметров)", написал он в "Инстаграме" и добавил, что ситуация не изменится в ближайшие сутки из-за нависшего над регионом циклона.

Снегопады вызвали оползни на федеральной трассе А147 "Джубга", недалеко от границы с Абхазией, предупреждает дорожное учреждение "Черноморье". Также восемь деревьев упали в разных частях дороги на проезжую часть. Зафиксировано два случая повреждения линии электропередачи.

Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за "ливневого" снегопада

Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за "ливневого" снегопада

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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