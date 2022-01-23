В Приморье подросток насмерть сбил девушку и с друзьями отвёз её тело в лес

В Приморском крае подросток за рулём насмерть сбил девушку и решил избавиться от тела в лесу. По данному факту начата проверка, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошёл 22 января в посёлке Терней. По данным регионального главка МВД России, там 16-летний водитель, с которым в машине находились ещё двое совершеннолетних, совершил наезд на 21-летнюю девушку. В результате ДТП она скончалась, а виновные решили избавиться от улик. Чтобы скрыть следы преступления, они отвезли тело девушки в лес.

"Водитель автомобиля Toyota Corona Premio, нарушив ПДД, совершил наезд на девушку-пешехода, возвращавшуюся с работы домой. После совершения ДТП фигурант попытался скрыть следы преступления, переместив тело в лесной массив за чертой населённого пункта", — говорится в сообщении прокуратуры.

Машину со следами ДТП обнаружили у 38-летнего местного жителя. Автомобиль изъят, назначен ряд экспертиз. Также возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения). Ход расследования проконтролирует прокуратура Тернейского района.