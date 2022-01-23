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Боль в спине оказалась признаком инфаркта и гипертонии

Какое именно заболевание может скрываться за этим симптомом, может установить врач.

23 января, 15:05

© Pixabay

Длительное нахождение в одной позе может вызвать боль в спине. В этом нет ничего страшного, если неприятные ощущения проходят после изменения положения тела или лёгкой разминки. Но когда боль остаётся надолго и доставляет неудобства, то стоит задуматься — это может сигнализировать о серьёзном заболевании, вплоть до инфаркта. Об этом говорится в материале WeChat.

Если эпицентр болезненных ощущений находится в левой части спины, то речь может идти о сердечно-сосудистых заболеваниях: стенокардии, расслоении аорты или инфаркте. О гипертонии может говорить боль в груди или спине вкупе с одышкой. Острый нефрит также порой сопровождается дискомфортом в спине, особенно в её поясничной части. В нижние отделы позвоночника боль отдаётся и при грыжах или воспалении мышц.

Бывает, что боль ощущается пациентами вдоль всего позвоночника — это симптом остеопороза. При этом часто больные чувствуют облегчение, если ложатся на бок или спину. Неприятные ощущения в грудном отделе позвоночника могут свидетельствовать о язве двенадцатиперстной кишки, она покрыта брюшиной, за которой много нервных окончаний, их стимуляция и приводит к отдающей в спину боли.

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Ранее Лайф писал, что странное чувство под рёбрами, похожее на пульсацию, может говорить об одном из самых смертоносных видов рака — опухоли поджелудочной железы. При этом данный симптом встречается довольно редко. Чаще от пациентов, имеющих такое заболевание, поступают жалобы на боль в спине, а также потерю аппетита и веса.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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