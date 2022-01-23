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Экс-премьер Украины Азаров назвал чушью заявление Лондона о его возвращении во власть

Он отметил, что эту ситуацию можно описать известным крылатым выражением "без меня меня женили".

23 января, 15:16
<p>Николай Азаров. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AzarovNikolay_/status/1369895375482535939/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AzarovNikolay_</a></p>

Николай Азаров. Фото © Twitter / AzarovNikolay_

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров опроверг заявления МИД Великобритании о том, что Россия якобы поддерживает с ним контакты и хочет привести к власти в Киеве. По его мнению, подобные утверждения не достойны какого-либо серьёзного обсуждения.

"Я такую чушь и бред не хочу даже комментировать. Это называется "без меня меня женили",сказал политик в беседе с ТАСС.

Посольство РФ назвало анекдотичным заявление Британии о "пророссийском лидере" для Украины

Посольство РФ назвало анекдотичным заявление Британии о "пророссийском лидере" для Украины

Напомним, ранее МИД Великобритании обвинил Россию в намерении привести к власти на Украине лояльное по отношению к Москве правительство. Одним из главных кандидатов на должность главы кабмина там назвали украинского нардепа и лидера партии "Наши" Евгения Мураева. При этом сам Мураев с 2018 года находится под российскими санкциями. В МИД России ответили на заявление британских коллег и потребовали прекратить провокационную деятельность, назвав распространяемые Лондоном данные дезинформацией.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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