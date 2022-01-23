Экс-премьер Украины Азаров назвал чушью заявление Лондона о его возвращении во власть
Он отметил, что эту ситуацию можно описать известным крылатым выражением "без меня меня женили".
Николай Азаров. Фото © Twitter / AzarovNikolay_
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров опроверг заявления МИД Великобритании о том, что Россия якобы поддерживает с ним контакты и хочет привести к власти в Киеве. По его мнению, подобные утверждения не достойны какого-либо серьёзного обсуждения.
"Я такую чушь и бред не хочу даже комментировать. Это называется "без меня меня женили", — сказал политик в беседе с ТАСС.
Напомним, ранее МИД Великобритании обвинил Россию в намерении привести к власти на Украине лояльное по отношению к Москве правительство. Одним из главных кандидатов на должность главы кабмина там назвали украинского нардепа и лидера партии "Наши" Евгения Мураева. При этом сам Мураев с 2018 года находится под российскими санкциями. В МИД России ответили на заявление британских коллег и потребовали прекратить провокационную деятельность, назвав распространяемые Лондоном данные дезинформацией.
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