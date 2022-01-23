Экс-премьер Украины Азаров назвал чушью заявление Лондона о его возвращении во власть

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров опроверг заявления МИД Великобритании о том, что Россия якобы поддерживает с ним контакты и хочет привести к власти в Киеве. По его мнению, подобные утверждения не достойны какого-либо серьёзного обсуждения.

"Я такую чушь и бред не хочу даже комментировать. Это называется "без меня меня женили", — сказал политик в беседе с ТАСС.