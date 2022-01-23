Резцова остановилась в шаге от медалей в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону

Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла четвёртое место в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Победу праздновала хозяйка трассы Доротея Вирер, которая допустила два промаха на четырёх огневых рубежах. Чуть менее четырёх секунд ей уступила белоруска Дина Алимбекова, ставшая второй. Тройку лидеров замкнула Анаис Шевалье-Буше. Отметим, что Резцова, как и Вирер, допустила два промаха на стрельбе.