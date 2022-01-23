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Резцова остановилась в шаге от медалей в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону

Победу праздновала хозяйка соревнований Доротея Вирер, промазавшая дважды на огневых рубежах.

23 января, 15:31

Кристина Резцова. Фото © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла четвёртое место в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Победу праздновала хозяйка трассы Доротея Вирер, которая допустила два промаха на четырёх огневых рубежах. Чуть менее четырёх секунд ей уступила белоруска Дина Алимбекова, ставшая второй. Тройку лидеров замкнула Анаис Шевалье-Буше. Отметим, что Резцова, как и Вирер, допустила два промаха на стрельбе.

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В десятку лучших сумела попасть и Ульяна Нигматуллина, которая с одним промахом стала восьмой. 15-й гонку закончила Валерия Васнецова, а Ирина Казакевич пришла к финишу 20-й.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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