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Раскрыт план Британии по переделу Европы, где Украине отведена роль "пушечного мяса"

Его автором называют Ричарда Мура, шефа разведывательной службы MI6 и бывшего посла Великобритании в Турции.

23 января, 15:43
<p>Войска Украины. Фото © Shutterstock</p>

Войска Украины. Фото © Shutterstock

Лондон вынашивает планы по масштабному изменению Европы, и ничего хорошего Незалежной это не принесёт. Об этом в беседе с газетой "Страна" заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

"Британия делает заявку на роль самостоятельного игрока, а не просто младшего партнёра США. Она подбирает все те куски бывшего Pax Americana, которые по каким-то причинам стали обузой для Штатов, и выстраивает собственный Pax Brittanica", — считает эксперт.

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По его мнению, Великобритания намерена сформировать ось Лондон – Анкара, на которую могут быть нанизаны Польша, Украина, Молдавия, а в перспективе — и страны Балтии. При этом архитектором этого альянса называют Ричарда Мура, шефа разведывательной службы MI6 и бывшего посла Великобритании в Турции, отметил Бондаренко.

Он призвал внимательно изучить контакты между Киевом, Анкарой и Лондоном. Бондаренко считает, что ничего хорошего Украине это не принесёт, Незалежной и дальше уготовлена роль "пушечного мяса" в большом переделе Европы и мира. По его словам, если американцы — это суперпрагматики, то британцы — суперциники, как показывает история.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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