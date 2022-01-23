НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Для разгона протестующих в Брюсселе применили водомёты и слезоточивый газ

Всего на улицы вышло несколько десятков тысяч человек. Сообщается о 10 задержанных.

23 января, 16:03

Демонстранты требуют отставки правительства Бельгии из-за ковидных ограничений, полиция применила водомёты © Twitter / Pandémonium

Демонстранты требуют отставки правительства Бельгии из-за ковидных ограничений, полиция применила водомёты © Twitter / Pandémonium

В Брюсселе протестующие против санитарных мер требуют отставки правительства. Они обвиняют власти Бельгии в нарушении конституции страны и ущемлении своих прав. Об этом демонстранты составили петицию, которую ранее зарегистрировали на портале правительства, а также опубликовали в Сети.

"Правительство королевства, допустившее нарушение конституции и фундаментальных свобод граждан, должно подать в отставку, в стране должны пройти внеочередные выборы", — утверждается в документе.

Сообщается, что протестующие попытались прорвать оцепление возле здания Европейской комиссии. В ответ на провокации со стороны митингующих полиция применила слезоточивый газ и водомёты. По последним данным, задержано около 10 человек. Всего на улицы вышло несколько десятков тысяч человек.

ВОЗ зафиксировала в мире максимальное количество заразившихся ковидом за сутки

ВОЗ зафиксировала в мире максимальное количество заразившихся ковидом за сутки

Ранее Лайф писал, что во Франции в окончательном чтении принят законопроект о введении вакцинных пропусков в стране. Накануне и там прошли акции протеста из-за ужесточения санитарных мер, в них участвовало около 40 тысяч человек.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1