Для разгона протестующих в Брюсселе применили водомёты и слезоточивый газ

Демонстранты требуют отставки правительства Бельгии из-за ковидных ограничений, полиция применила водомёты © Twitter / Pandémonium

В Брюсселе протестующие против санитарных мер требуют отставки правительства. Они обвиняют власти Бельгии в нарушении конституции страны и ущемлении своих прав. Об этом демонстранты составили петицию, которую ранее зарегистрировали на портале правительства, а также опубликовали в Сети.

"Правительство королевства, допустившее нарушение конституции и фундаментальных свобод граждан, должно подать в отставку, в стране должны пройти внеочередные выборы", — утверждается в документе.

Сообщается, что протестующие попытались прорвать оцепление возле здания Европейской комиссии. В ответ на провокации со стороны митингующих полиция применила слезоточивый газ и водомёты. По последним данным, задержано около 10 человек. Всего на улицы вышло несколько десятков тысяч человек.