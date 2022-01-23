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Президент Армении Саркисян подал в отставку

Он назвал одной из причин своего решения отсутствие инструментов влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики страны.

23 января, 16:12
<p>Президент Армении Армен Саркисян. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Президент Армении Армен Саркисян. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что уходит со своего поста. Об этом говорится в опубликованном 23 января заявлении его пресс-службы.

"Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырёх лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определённой логике. У президента нет инструментов влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики в эти непростые для страны и нации времена", — объяснил Саркисян свои мотивы.

Он отметил, что институт президента сейчас не должен становиться объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от важнейших для Армении вопросов. Республике, как никогда, нужны осмысленные, глубокие мысли, внимательные и осмысленные действия, подчеркнул Саркисян. Он также поблагодарил соотечественников "за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена", а также армянскую армию и своих коллег.

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Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Окончил факультет физики и математики Ереванского госуниверситета. В 1984 г. и 1989–1991 гг. он преподавал в Кембриджском университете и институте математики Университета Лондона. Он также занимал посты премьер-министра и посла страны в Великобритании, ЕС, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане. Саркисян был избран президентом Армении 2 марта 2018 года.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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