Президент Армении Саркисян подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что уходит со своего поста. Об этом говорится в опубликованном 23 января заявлении его пресс-службы.

"Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырёх лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определённой логике. У президента нет инструментов влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики в эти непростые для страны и нации времена", — объяснил Саркисян свои мотивы.

Он отметил, что институт президента сейчас не должен становиться объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от важнейших для Армении вопросов. Республике, как никогда, нужны осмысленные, глубокие мысли, внимательные и осмысленные действия, подчеркнул Саркисян. Он также поблагодарил соотечественников "за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена", а также армянскую армию и своих коллег.