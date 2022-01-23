Президент Армении Саркисян подал в отставку
Он назвал одной из причин своего решения отсутствие инструментов влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики страны.
Президент Армении Армен Саркисян. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что уходит со своего поста. Об этом говорится в опубликованном 23 января заявлении его пресс-службы.
"Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырёх лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определённой логике. У президента нет инструментов влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики в эти непростые для страны и нации времена", — объяснил Саркисян свои мотивы.
Он отметил, что институт президента сейчас не должен становиться объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от важнейших для Армении вопросов. Республике, как никогда, нужны осмысленные, глубокие мысли, внимательные и осмысленные действия, подчеркнул Саркисян. Он также поблагодарил соотечественников "за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена", а также армянскую армию и своих коллег.
Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Окончил факультет физики и математики Ереванского госуниверситета. В 1984 г. и 1989–1991 гг. он преподавал в Кембриджском университете и институте математики Университета Лондона. Он также занимал посты премьер-министра и посла страны в Великобритании, ЕС, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане. Саркисян был избран президентом Армении 2 марта 2018 года.
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