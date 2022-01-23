В Москве стартовал финал проекта "ТопБЛОГ" в формате игры Minecraft

В Москве стартовал "Блог-уикенд" – финал проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей", который пройдёт до 25 января в онлайн-формате. Специально для участников создана реальность на платформе Minecraft, в которой финалисты будут работать над своими кейсами и встретятся с партнёрами проекта.























В заключительный этап вышли 170 блогеров из 38 регионов страны. Площадками онлайн-финала стали "VK Звонки" и специально созданная геймификация в Minecraft, где команда наставников проведёт сессии с участниками и поможет доработать свои рекламные прототипы, находясь в разных уголках страны.

"В связи с текущей эпидемиологической обстановкой мы приняли решение о проведении финала проекта "ТопБЛОГ" в онлайн-формате, но организовали его по-особенному, отойдя от стандартных zoom-конференций. Впервые финал проекта платформы "Россия – страна возможностей" проходит в формате компьютерной игры. Мы использовали точную копию локаций Москвы на платформе Minecraft, чтобы участники полностью погрузились в атмосферу проекта "ТопБЛОГ", — рассказал генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Знаковым событием первого дня финала стала церемония открытия, которая состоялась 23 января на платформе Minecraft. В виртуальной модели Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" специально создано пространство в стиле проекта "ТопБЛОГ", платформы "Россия – страна возможностей" и VK.

"Такой формат с применением технологий игры Minecraft позволяет нам дистанционно реализовать конкурсную программу, не теряя связи между проектными группами. В ходе игры наши финалисты вместе будут решать задачи, работать над кейсами и даже участвовать в массовых мероприятиях", — отметила руководитель молодёжных проектов АНО "Россия – страна возможностей" Ирина Карих.

В третий день финала, 24 января, на базе НИУ "Высшая школа экономики" состоится большой онлайн-марафон полезных действий, в котором финалисты запустят серию общественно полезных акций в Интернете. Также новоиспеченных блогеров ждёт защита кейсов с участием партнёров. Финалисты презентуют результаты своей работы постановщикам задач и получат обратную связь.

25 января состоится гранд-защита кейсов, которая пройдёт в два тура. А после в рамках празднования Дня российского студенчества в Москве пройдёт торжественная онлайн-церемония подведения итогов проекта "ТопБЛОГ". Авторы самых ярких работ станут победителями проекта и будут объявлены в рамках трансляции "День российского студенчества – Поехали!". Победители получат свои первые рекламные интеграции с партнёрами "ТопБЛОГ".