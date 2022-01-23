Доктор Комаровский развеял миф о самом популярном народном средстве от кашля

Евгений Комаровский развенчал миф о редьке с мёдом как средстве от кашля © Instagram / doctor_komarovskiy

Распространённый совет всем кашляющим лечиться редькой с мёдом не имеет под собой научной основы. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский. Он добавил, что обычно кашель при ОРВИ проходит сам, а его активная фаза длится 7–10 дней. Но чаще всего люди упорно верят в силу редьки и мёда, поэтому усердно употребляют эти продукты. Впрочем, витамины там действительно есть.

"Но если в эти десять дней вы успеете попринимать сок редьки с мёдом, то вы, наверное, решите, что вылечили кашель соком редьки с мёдом. <...> Вы должны понимать, что кашель — это не болезнь. Мы сначала должны услышать название болезни. Нет такой болезни, как насморк, кашель, головная боль. Это только симптомы", — говорит врач в опубликованном в "Инстаграме" видео.

Чтобы побороть кашель, нужно больше пить жидкости, а также следить за уровнем влажности в помещении. Сухой воздух затягивает любую болезнь, а в душном помещении кашель только усилится. Поэтому Комаровский советует проветривать комнаты и купить увлажнитель воздуха.