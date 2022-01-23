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Стал известен наиболее вероятный преемник президента Армении

Внеочередные выборы должны состояться не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии.

23 января, 18:30
<p>Ален Симонян. Фото © Национальное собрание Армении</p>

Ален Симонян. Фото © Национальное собрание Армении

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян должен будет исполнять обязанности ушедшего в отставку президента страны до новых внеочередных выборов. Это следует из положений конституции республики.

Согласно главному документу страны, в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти президента Армении до вступления в должность его преемника полномочия переходят к спикеру парламента. Внеочередные выборы должны состояться не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии.

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Ранее Армения назначила нового посла в РФ. Представителем внешнеполитического ведомства в России стал Вагаршак Арутюнян, который до июля 2021 года возглавлял Министерство обороны страны.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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