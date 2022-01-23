В Берлине сочли отвратительными слова посла Украины о нацистах из-за скандала с главой ВМС
Незалежную предупредили, что подобные аргументы не стоит приводить странам, которые обеспечивают её безопасное будущее.
Здание Рейхстага, Берлин, Германия. Фото © Getty Images / Insights / Universal Images Group
Бывший генеральный инспектор Бундесвера Харальд Куят заявил, что слова украинского посла в Берлине Андрея Мельника, который использовал сравнение с гитлеровской Германией, неуместны и отвратительны. Дипломат на фоне скандала с экс-главой ВМС Каем-Ахимом Шёнбахом упомянул об "ужасах нацистской оккупации, когда с украинцами обходились как с недочеловеками".
"Думаю, украинское правительство не оказывает себе любезность, когда в такой манере приводит свои аргументы странам, которые реально пытаются дать ей безопасность и безопасное будущее", — сказал Куят в интервью телеканалу ARD.
По его мнению, данные высказывания совершенно неуместны. Он назвал это отвратительным для правительства страны в центре Европы.
Напомним, ранее вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах сказал, что Крымский полуостров никогда не вернётся в состав Незалежной. При этом вице-адмирал подчеркнул, что его слова отражают только его личное мнение. МИД Украины потребовал от Германии опровергнуть высказывание Шёнбаха о Крыме. Там заявили, что полуостров может быть потерян лишь "в воображении немецкого вице-адмирала" и непременно вернётся стране. Слова Шёнбаха также вызвали критику в МИД и Минобороны ФРГ. А газета Bild вечером 22 января сообщила, что на этом фоне вице-адмирал подал в отставку. Позже сам Шёнбах подтвердил, что подал прошение об отставке, министр обороны его удовлетворила.
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