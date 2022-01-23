В Берлине сочли отвратительными слова посла Украины о нацистах из-за скандала с главой ВМС

Бывший генеральный инспектор Бундесвера Харальд Куят заявил, что слова украинского посла в Берлине Андрея Мельника, который использовал сравнение с гитлеровской Германией, неуместны и отвратительны. Дипломат на фоне скандала с экс-главой ВМС Каем-Ахимом Шёнбахом упомянул об "ужасах нацистской оккупации, когда с украинцами обходились как с недочеловеками".

"Думаю, украинское правительство не оказывает себе любезность, когда в такой манере приводит свои аргументы странам, которые реально пытаются дать ей безопасность и безопасное будущее", — сказал Куят в интервью телеканалу ARD.