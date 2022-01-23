Литва запретила въезд Наташе Королёвой и Хабибу

Литва добавила в список невъездных россиян певицу Наташу Королёву и артиста Хабиба (Хабиб Шарипов), сообщило национальное радио LRT. Причём их концерты уже были запланированы в стране.

Обращение в МИД о запрете на въезд этих российских исполнителей направили председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис. Они попросили оценить идеологическую составляющую запланированных гастролей артистов в республике, которые ранее выступали с концертами в Крыму, а также потребовали объявить их нежелательными персонами в стране.