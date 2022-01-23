Литва запретила въезд Наташе Королёвой и Хабибу
Российские певцы не смогут посещать республику до 21 января 2027 года.
Певица Наташа Королёва во время выступления. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Литва добавила в список невъездных россиян певицу Наташу Королёву и артиста Хабиба (Хабиб Шарипов), сообщило национальное радио LRT. Причём их концерты уже были запланированы в стране.
Обращение в МИД о запрете на въезд этих российских исполнителей направили председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис. Они попросили оценить идеологическую составляющую запланированных гастролей артистов в республике, которые ранее выступали с концертами в Крыму, а также потребовали объявить их нежелательными персонами в стране.
Как уточняется, по решению департамента миграции при МВД Литвы Королёва и Шарипов не смогут посещать республику до 21 января 2027 года.
Ранее в декабре 2021 года из-за посещения Крыма на Украину не впустили российскую певицу Mary Gu. Девушке пришлось извиняться перед фанатами в Незалежной за сорванный концерт.
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