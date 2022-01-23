National Interest описал сценарий кровавой войны, которая приведёт к распаду США
Согласно прогнозу, это позволит другим странам заполнить вакуум, который образуется на международной арене в результате падения Америки.
Штурм Капитолия, Вашингтон, США. Фото © Getty Images / Brent Stirton
Обозреватель американской газеты The National Interest Марк Кац описал сценарий гражданской войны, которая может привести к распаду США в 2040-е годы. Он считает, что падение Америки может стать результатом противостояния граждан страны.
"США будут в процессе демографического перехода от преимущественно белого населения к небелому в 2040-х годах. Белые американцы, особенно консервативные, не согласятся добровольно уступить власть формирующемуся большинству с другим цветом кожи. Вместо этого они попытаются силой сохранить статус-кво — своё доминирующее положение в обществе", — пояснил Кац.
По его прогнозу, при самом худшем для Вашингтона развитии событий гражданские волнения могут даже привести к распаду государства. Это позволит другим странам заполнить вакуум, который образуется на международной арене в результате падения Америки.
Ранее Лайф писал, что в Нью-Йорке убрали "угнетающий темнокожих" памятник Рузвельту. Президент на нём показан едущим на коне, а индеец и афроамериканец — идущими пешком, в чём увидели признаки расовой иерархии.
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