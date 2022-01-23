National Interest описал сценарий кровавой войны, которая приведёт к распаду США

Обозреватель американской газеты The National Interest Марк Кац описал сценарий гражданской войны, которая может привести к распаду США в 2040-е годы. Он считает, что падение Америки может стать результатом противостояния граждан страны.

"США будут в процессе демографического перехода от преимущественно белого населения к небелому в 2040-х годах. Белые американцы, особенно консервативные, не согласятся добровольно уступить власть формирующемуся большинству с другим цветом кожи. Вместо этого они попытаются силой сохранить статус-кво — своё доминирующее положение в обществе", — пояснил Кац.

По его прогнозу, при самом худшем для Вашингтона развитии событий гражданские волнения могут даже привести к распаду государства. Это позволит другим странам заполнить вакуум, который образуется на международной арене в результате падения Америки.