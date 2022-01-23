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National Interest описал сценарий кровавой войны, которая приведёт к распаду США

Согласно прогнозу, это позволит другим странам заполнить вакуум, который образуется на международной арене в результате падения Америки.

23 января, 17:25
<p>Штурм Капитолия, Вашингтон, США. Фото © Getty Images / Brent Stirton</p>

Штурм Капитолия, Вашингтон, США. Фото © Getty Images / Brent Stirton

Обозреватель американской газеты The National Interest Марк Кац описал сценарий гражданской войны, которая может привести к распаду США в 2040-е годы. Он считает, что падение Америки может стать результатом противостояния граждан страны.

"США будут в процессе демографического перехода от преимущественно белого населения к небелому в 2040-х годах. Белые американцы, особенно консервативные, не согласятся добровольно уступить власть формирующемуся большинству с другим цветом кожи. Вместо этого они попытаются силой сохранить статус-кво — своё доминирующее положение в обществе", — пояснил Кац.

По его прогнозу, при самом худшем для Вашингтона развитии событий гражданские волнения могут даже привести к распаду государства. Это позволит другим странам заполнить вакуум, который образуется на международной арене в результате падения Америки.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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