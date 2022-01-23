В Татарстане автомобиль почти на час заблокировал скорую с больным ребёнком

В Набережных Челнах автомобиль почти на час заблокировал скорую с больным ребёнком. Видео © VK / Набережные Челны ЧС

В Набережных Челнах случился транспортный коллапс. Машина скорой помощи около часа не могла выехать со двора из-за криво припаркованного авто. Видео с места опубликовали местные жители, также кадры появились в телеграм-канале SHOT.

Как сообщил Лайфу источник из Управления здравоохранения города, медики прибыли на вызов в 3:49 ночи. После того как врачи забрали больного шестилетнего ребёнка, они ещё около часа не могли выехать со двора из-за неправильно припаркованного автомобиля. Не удавалось двинуться ни вперёд, ни назад, поскольку манёвр не позволяли сделать погодные условия, машину заносило на другие припаркованные авто. Около пяти часов утра на место прибыла вторая машина скорой помощи, куда перенесли ребёнка. Только после этого его смогли госпитализировать в больницу.

При этом водитель злосчастной легковушки, которая стала причиной затора, не захотел входить в положение. Он выглядывал из окна, слышал просьбы и мольбы соседей, однако наотрез отказался убирать автомобиль. Как сообщили Лайфу в МВД Татарстана, по данному факту проводится проверка. Известно, что заявление поступило от самих медиков.