Блинкен высказался об обвинениях Британии в адрес России фразой "Мы предупреждали"

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о заявлениях МИД Британии о том, что Россия якобы намерена привести на Украине к власти "пророссийского лидера". Он был краток, но отметил, что Вашингтон якобы тоже предупреждал о таких планах Москвы.

"Я не могу комментировать те или иные разведданные. Тем не менее, как вам известно, в течение недель мы предупреждали о подобной тактике. И мы заявляли об этом публично", — сказал Блинкен на вопрос об обвинениях Британии в интервью телеканалу CNN.