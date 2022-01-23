Блинкен высказался об обвинениях Британии в адрес России фразой "Мы предупреждали"
Лондон назвал одним из главных кандидатов на роль "пророссийского лидера в Киеве" Евгения Мураева.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © Facebook / Antony John Blinken
Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о заявлениях МИД Британии о том, что Россия якобы намерена привести на Украине к власти "пророссийского лидера". Он был краток, но отметил, что Вашингтон якобы тоже предупреждал о таких планах Москвы.
"Я не могу комментировать те или иные разведданные. Тем не менее, как вам известно, в течение недель мы предупреждали о подобной тактике. И мы заявляли об этом публично", — сказал Блинкен на вопрос об обвинениях Британии в интервью телеканалу CNN.
Ранее МИД Великобритании обвинил Россию в намерении привести к власти на Украине лояльное по отношению к Москве правительство. Одним из главных кандидатов на роль "пророссийского лидера в Киеве" там назвали лидера украинской партии "Наши" Евгения Мураева. При этом сам Мураев с 2018 года находится под российскими санкциями. В МИД России ответили на заявление британских коллег и потребовали прекратить провокационную деятельность, назвав распространяемые Лондоном данные дезинформацией.
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