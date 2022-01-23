Церковь не согласовывала купания в проруби в Ленобласти, где утонула женщина на Крещение

Прорубь на реке Оредеж в Ленобласти, где утонула женщина во время крещенских купаний, не была оборудована должным образом. Крещенские купания в этом месте не были согласованы с Церковью и властями, рассказал пресс-секретарь Гатчинской епархии иерей Александр Асонов.

"Это жуткая трагедия. Купание в этом месте не было согласовано с властями и церковью. При этом рядом, менее километра, была санкционированная купель, где находились полиция, МЧС, скорая помощь. Но люди решили устроить своё частное мероприятие. В реке Оредеж сильное течение, это изначально было очень опасно", — сказал священник РИА "Новости".

Бывшая коллега погибшей женщины Надежда Усович высказала в беседе с kp.ru предположение, что семья сделала эту купель для себя, чтобы окунаться после бани. Она обратила внимание на то, что рядом с прорубью нет никакого освещения и поручней. Надежда рассказала также, что Мария с родными жила в Вологодской области, а потом перебралась в Северную столицу. Семья была замечательная, очень спортивная и действительно увлекалась плаванием. На страницах в соцсетях родители выкладывали фото на море, в бассейне, рассказывали об успехах сына в бассейне. Известно, что в семье воспитывается двое детей.