Генсек ОДКБ: Военная активность НАТО в Восточной Европе не укрепляет безопасность
Он отметил, что создаётся определённый источник угроз. Поэтому организация считает важным снижать этот градус напряжённости.
Во время военных учений НАТО в Жагане, Польша, 2015 год. Фото © Getty Images / Sean Gallup
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что военная активность НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности.
"В целом милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран. Прежде всего, в восточно-европейском регионе", — сказал Зась в эфире телеканала "ОНТ", комментируя тему белорусско-российских учений "Союзная решимость – 2022".
По его словам, создаётся определённый источник угроз. Поэтому организация считает важным снижать этот градус напряжённости, военной активности в Восточной Европе.
Ранее в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". В Минске указали, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.
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