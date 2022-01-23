Генсек ОДКБ: Военная активность НАТО в Восточной Европе не укрепляет безопасность

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что военная активность НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности.

"В целом милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран. Прежде всего, в восточно-европейском регионе", — сказал Зась в эфире телеканала "ОНТ", комментируя тему белорусско-российских учений "Союзная решимость – 2022".

По его словам, создаётся определённый источник угроз. Поэтому организация считает важным снижать этот градус напряжённости, военной активности в Восточной Европе.