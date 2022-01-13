Угроза террора: Эксперты ЭИСИ оценили опыт ОДКБ в предотвращении мятежей в Казахстане Технология "цветных революций" за последние годы подверглась качественным изменениям и теперь сильно отличается от украинского Майдана образца 2014-го жёсткостью, реакцией и бескомпромиссностью. 13 января, 16:38 Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Около года прошло между событиями начала 2021 года, когда толпа в США захватила здание Капитолия, и первыми днями погромов в Казахстане. В результате республика была вынуждена обратиться за международной помощью для сохранения порядка в стране. Всё это время не утихали выступления против антиковидных ограничений в Европе, зачастую перерастающие в стычки с полицией и армией. В ходе заседания круглого стола "Смысл бунта. Протесты в мире" специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) обсудили характер современных демонстраций и митингов в мире и предложили поделить их на ряд подвидов: ковидные, социальные, экономические и политические. Однако, как полагает глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, все перечисленные факторы могут пересекаться.

— След эпидемии коронавируса виден во всём, все протесты в той или иной степени "ковидные". Например, в Казахстане были самые строгие ограничения по антиковидной профилактике, и с 5 января должно было произойти ещё одно усиление контроля. Поэтому, кстати, одним из требований восставших и было ограничение этих мер и отмена местного аналога QR-кодов, — напомнил Кузнецов.

Одним из признаков современного протеста стала его стремительная эволюция. События развиваются быстрее, экстремальнее и агрессивнее, а требования максимально упрощаются, считает исполнительный директор АНО "Центр общественно-политических проектов и коммуникаций" Никита Тюков.

— Тут вопрос прежде всего даже не к власти или к народу, а к оппозиционным лидерам: "Что вы можете предложить?" Казахстан показал, что бунт может состояться даже в условиях, когда вообще не ясно, кто лидер. Более того, даже если появляется человек, который себя называет лидером, то его не слушают. В итоге главная добродетель подобных мероприятий — протест против нарушения прав граждан — обернулась лишь большим погромом, — заявил Тюков.

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Отметим, что события в Казахстане стали неожиданными не только для властей, но и для большинства участников. Даже известный телеграм-канал Nexta, работающий под кураторством польских спецслужб, подключился уже в процессе мятежа. Как полагает профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло, всё это говорит о том, что произошла не обычная "цветная революция", а вооружённый мятеж, который подготавливался определёнными людьми из элиты при поддержке части западных разведок, плюс были задействованы авторитеты криминального мира.

— Началось всё абсолютно стихийно, цены на газ выросли вдвое, и появились недовольные, это стало триггером. Но события развивались слишком неожиданно, при этом из активной части погромщиков половину составили жители отдалённых сельских районов, которых специально подвозили на митинги. Другая часть — это криминал, банды, которые были собраны из боевиков, а также был задействован фактор исламистов, которых правительство страны возвращало из Сирии, — порядка 500 человек. Кроме того, отчасти на сторону погромщиков перешли местные силовики, которые и должны были включиться в заговор с целью свержения действующей власти, — сказал Манойло.

Одним из основных действий в ходе государственного переворота является попытка перехватить рычаги управления в стране. Если такой сценарий маловероятен с устоявшимися государствами, то там, где власть относительно нестабильная, подобные алгоритмы срабатывают, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

— Среди влияющих на госперевороты моментов обычно военная база иностранного государства, широкая сеть экспертов-советников, критическая зависимость от внешней экономической помощи. Но в данном случае ничего этого не было. Инициаторы погромов в Казахстане решили, что достаточно того, что присутствие России незначительно, ведь, действительно, у нас сохранено на территории республики не так много влияния. Однако они не учли возможность использования такой "бумажной" организации, как ОДКБ. И это по-своему стало крайне знаковым моментом, схожим с тем, который Россия испытала в августе 2008 года. Как мы помним, победа над Грузией стала прологом для глубокой армейской реформы, сейчас мы должны оценить, насколько эффективно сработал наш альянс, — подчеркнул Ремизов.

Также стоит подчеркнуть, что сами по себе протесты не являются государственным переворотом. Так, во Франции или Голландии, несмотря на то что акции идут крайне жёстко, госпереворота они не вызывают. Протест является важным элементом организации переворота, но нельзя между ними ставить знак равенства, считает политолог Алексей Мартынов.

— История с Казахстаном показывает, что идёт развитие технологий, говорить о классическом или академическом протестах не приходится, они объективно меняются. Если в 2014 году на Украине мы видели элемент силового крыла, который был завуалирован, то сейчас это обязательное условие. Необходимо помнить, что события происходили на фоне наметившихся встреч России и США и России и НАТО, поэтому вполне логично предположить, что это был такой ответ на дипломатический триумф России в прошлом году, когда мы навязали Западу нашу повестку, — заявил Мартынов.

Он добавил, что реакция ОДКБ говорит о том, что такой сюжет прорабатывался в качестве возможного, а значит, решение о подготовке такого сценария принималось на уровне руководства страны.

Авторы Никита Юрченко