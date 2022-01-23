В Чехии зафиксирована вспышка птичьего гриппа

На северо-востоке Чехии в селе Липолтице, в районе города Пардубице, зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Об этом сообщил представитель Министерства сельского хозяйства республики Пётр Ворличек.

"В Липолтице ветеринары подтвердили вспышку птичьего гриппа", — сказал он журналистам.

Птичий грипп выявили у домашних уток на птицеводческой ферме компании Perena. Заболели 380 из 3500 содержащихся там пернатых. Ветеринары проведут забой оставшихся особей. По словам экспертов, заболевание может распространиться и на другие птицеводческие хозяйства северо-восточного региона республики. Риск переноса птичьего гриппа на человека очень низок.