В Чехии зафиксирована вспышка птичьего гриппа
Болезнь выявили у 380 домашних уток на птицеводческой ферме компании Perena.
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На северо-востоке Чехии в селе Липолтице, в районе города Пардубице, зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Об этом сообщил представитель Министерства сельского хозяйства республики Пётр Ворличек.
"В Липолтице ветеринары подтвердили вспышку птичьего гриппа", — сказал он журналистам.
Птичий грипп выявили у домашних уток на птицеводческой ферме компании Perena. Заболели 380 из 3500 содержащихся там пернатых. Ветеринары проведут забой оставшихся особей. По словам экспертов, заболевание может распространиться и на другие птицеводческие хозяйства северо-восточного региона республики. Риск переноса птичьего гриппа на человека очень низок.
Ранее в Китае зафиксировали новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа. Заражённым оказался 68-летний житель городского округа Хуэйчжоу в южной провинции Гуандун. Инфицированный держал больную птицу в домашнем хозяйстве.
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