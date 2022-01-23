Ушедший в отставку президент Армении уволил главу своей администрации

Объявивший о своём уходе с должности президент Армении Армен Саркисян уволил главу своей администрации Эмиля Тарасяна. Об этом сообщается на сайте армянского лидера.

"Освободить Эмиля Тарасяна от должности руководителя администрации президента Республики Армения", — написано в соответствующем указе. Известно, что Тарасян занимал должность главы президентской администрации с 2018 года.