Ушедший в отставку президент Армении уволил главу своей администрации
Эмиль Тарасян занимал эту должность с 2018 года, причины решения не сообщаются.
Бывший президент Армении Армен Саркисян. Фото © Getty Images / Roberto Serra - Iguana Press
Объявивший о своём уходе с должности президент Армении Армен Саркисян уволил главу своей администрации Эмиля Тарасяна. Об этом сообщается на сайте армянского лидера.
"Освободить Эмиля Тарасяна от должности руководителя администрации президента Республики Армения", — написано в соответствующем указе. Известно, что Тарасян занимал должность главы президентской администрации с 2018 года.
Напомним, сегодня президент Армении Армен Саркисян сообщил, что уходит со своего поста. Он назвал одной из причин своего решения отсутствие инструментов влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики страны.
Комментариев: 0