НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ушедший в отставку президент Армении уволил главу своей администрации

Эмиль Тарасян занимал эту должность с 2018 года, причины решения не сообщаются.

23 января, 19:10
<p>Бывший президент Армении Армен Саркисян. Фото © Getty Images / Roberto Serra - Iguana Press</p>

Бывший президент Армении Армен Саркисян. Фото © Getty Images / Roberto Serra - Iguana Press

Объявивший о своём уходе с должности президент Армении Армен Саркисян уволил главу своей администрации Эмиля Тарасяна. Об этом сообщается на сайте армянского лидера.

"Освободить Эмиля Тарасяна от должности руководителя администрации президента Республики Армения", написано в соответствующем указе. Известно, что Тарасян занимал должность главы президентской администрации с 2018 года.

Напомним, сегодня президент Армении Армен Саркисян сообщил, что уходит со своего поста. Он назвал одной из причин своего решения отсутствие инструментов влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики страны.

Стал известен наиболее вероятный преемник президента Армении

Стал известен наиболее вероятный преемник президента Армении

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1