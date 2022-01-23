Синоптик Тишковец рассказал, когда в Москву придут сильные морозы

Ночь на пятницу, 28 января, станет самой морозной в Москве на следующей неделе, столбики термометров понизятся до минус 12–17 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ночь на пятницу, по-видимому, станет самой морозной: в условиях малооблачной погоды, минимальный термометр покажет –12…–17, после полудня показания барометров начнут падать, облака уплотнятся, осыпаясь небольшим снегом (0,9 мм), температура воздуха –6…–11", — написал метеоролог в "Инстаграме".

Также Тишковец заметил, что последняя неделя января, которая по климату является самой морозной в году, хотя и ознаменуется тенденцией на понижение температуры, скорее всего, не оправдает свой холодный статус. По его словам, в понедельник, 24 января, на фоне повышенного атмосферного давления, существенные осадки маловероятны, а из-за туч появится солнце.

"Ночью похолодает до минус 7–12 градусов, днём до минус 4–9, что чуть выше многолетней нормы. Во вторник, после ночного мороза, –11…–16, в светлое время суток скажется влияние атмосферного фронта, из-за чего небо нахмурится, к исходу дня осыпаясь небольшим снегом (около одного мм), а дневная температура повысится до –6…–11", — подчеркнул синоптик.