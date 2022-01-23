Синоптик Тишковец рассказал, когда в Москву придут сильные морозы
По его словам, в понедельник, 24 января, на фоне повышенного атмосферного давления, существенные осадки маловероятны, а из-за туч появится солнце.
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Ночь на пятницу, 28 января, станет самой морозной в Москве на следующей неделе, столбики термометров понизятся до минус 12–17 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ночь на пятницу, по-видимому, станет самой морозной: в условиях малооблачной погоды, минимальный термометр покажет –12…–17, после полудня показания барометров начнут падать, облака уплотнятся, осыпаясь небольшим снегом (0,9 мм), температура воздуха –6…–11", — написал метеоролог в "Инстаграме".
Также Тишковец заметил, что последняя неделя января, которая по климату является самой морозной в году, хотя и ознаменуется тенденцией на понижение температуры, скорее всего, не оправдает свой холодный статус. По его словам, в понедельник, 24 января, на фоне повышенного атмосферного давления, существенные осадки маловероятны, а из-за туч появится солнце.
"Ночью похолодает до минус 7–12 градусов, днём до минус 4–9, что чуть выше многолетней нормы. Во вторник, после ночного мороза, –11…–16, в светлое время суток скажется влияние атмосферного фронта, из-за чего небо нахмурится, к исходу дня осыпаясь небольшим снегом (около одного мм), а дневная температура повысится до –6…–11", — подчеркнул синоптик.
При этом среда, 26 января, особенно в ночные часы, будет снежной (3–4 миллиметра), что не даст воздуху остыть ниже минус 6–11 градусов, днём осадки прогнозируются кратковременными, температура будет держаться в районе 2–7 градусов мороза. Тишковец добавил, что в четверг в некоторых районах Москвы выпадет незначительный снег, что понизит ночную температуру до минус 8–13 градусов, а дневную — до минус 4–9.
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