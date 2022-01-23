В Госдуме предложили ввести ответственность для чиновников в вопросе бездомных животных

Также в нижней палате парламента считают необходимым разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"В Забайкалье произошла страшная трагедия: стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку... Этот случай обнажил проблему, которая существует", — заявил Володин.

По его мнению, представители местных органов власти не считают проблему бродячих собак приоритетной для себя. При этом количество бездомных животных увеличивается. Володин добавил, что отсутствуют региональные программы по строительству приютов для животных, их стерилизации, гранты для поддержки зоозащитников.

"Проблемой бездомных животных никто системно не занимается. До тех пор, пока не случится трагедия. В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах", — считает спикер Госдумы.