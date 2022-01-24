Избрание на пост президента Франции лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен приведёт к гражданской войне. Об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен в интервью газете Journal du Dimanche.

Он назвал Ле Пен "самым опасным человеком" для Франции и выразил мнение, что она, вероятнее всего, пройдёт во второй тур выборов. Доказывая свою точку зрения, глава МВД отметил, что идею Ле Пен о "нулевой миграции" невозможно выполнить технически и фактическое прекращение притока мигрантов "нежелательно" для будущего страны.

"Если когда-либо госпожа Ле Пен приступит к обязанностям, начнётся национальная рознь, а затем гражданская война", — заявил глава французского МВД.

Ранее кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против России. Политик считает, что республике пора перестать быть инструментом Соединённых Штатов, которые настраивают страны Европы против РФ.