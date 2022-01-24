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"Самый опасный человек": Глава МВД Франции заявил, что избрание Ле Пен президентом приведёт к гражданской войне

Выборы президента республики состоятся 10 апреля. В них планируют принять участие более 10 кандидатов, включая действующего лидера страны Эмманюэля Макрона.

24 января, 00:13

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Фото © ТАСС / EPA

Избрание на пост президента Франции лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен приведёт к гражданской войне. Об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен в интервью газете Journal du Dimanche.

Он назвал Ле Пен "самым опасным человеком" для Франции и выразил мнение, что она, вероятнее всего, пройдёт во второй тур выборов. Доказывая свою точку зрения, глава МВД отметил, что идею Ле Пен о "нулевой миграции" невозможно выполнить технически и фактическое прекращение притока мигрантов "нежелательно" для будущего страны.

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"Если когда-либо госпожа Ле Пен приступит к обязанностям, начнётся национальная рознь, а затем гражданская война", — заявил глава французского МВД.

Ранее кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против России. Политик считает, что республике пора перестать быть инструментом Соединённых Штатов, которые настраивают страны Европы против РФ.

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Выборы президента Франции состоятся 10 апреля. Помимо Земмура за пост намерены побороться действующий глава государства Эмманюэль Макрон, глава партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон, глава "Национального объединения" Марин Ле Пен, мэр Парижа Анн Идальго и другие политики.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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