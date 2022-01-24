"Самый опасный человек": Глава МВД Франции заявил, что избрание Ле Пен президентом приведёт к гражданской войне
Выборы президента республики состоятся 10 апреля. В них планируют принять участие более 10 кандидатов, включая действующего лидера страны Эмманюэля Макрона.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Фото © ТАСС / EPA
Избрание на пост президента Франции лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен приведёт к гражданской войне. Об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен в интервью газете Journal du Dimanche.
Он назвал Ле Пен "самым опасным человеком" для Франции и выразил мнение, что она, вероятнее всего, пройдёт во второй тур выборов. Доказывая свою точку зрения, глава МВД отметил, что идею Ле Пен о "нулевой миграции" невозможно выполнить технически и фактическое прекращение притока мигрантов "нежелательно" для будущего страны.
"Если когда-либо госпожа Ле Пен приступит к обязанностям, начнётся национальная рознь, а затем гражданская война", — заявил глава французского МВД.
Ранее кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против России. Политик считает, что республике пора перестать быть инструментом Соединённых Штатов, которые настраивают страны Европы против РФ.
Выборы президента Франции состоятся 10 апреля. Помимо Земмура за пост намерены побороться действующий глава государства Эмманюэль Макрон, глава партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон, глава "Национального объединения" Марин Ле Пен, мэр Парижа Анн Идальго и другие политики.
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