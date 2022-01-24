Королёва назвала нелепицей запрет на въезд в Литву
По её мнению, чиновник, по чьей инициативе принималось решение, пытается выслужиться.
Певица Наташа Королёва во время выступления © ТАСС / Коробейников Дмитрий
Запрет на въезд на территорию Литвы российской певицы Наташи Королёвой вызывает у неё только "улыбку с горечью и недоумением". Об этом артистка рассказала в беседе с РБК.
"Ну просто нелепица какая-то. Мир окончательно перевернулся с ног на голову. <...> И невольно испытываешь испанский стыд за таких представителей власти, которые, пропагандируя "свободу", требуют "оценки геополитической обстановки", — сказала Королёва.
Певица напомнила, что ещё в 2020 году выступала в Литве — и тогда власти не обратили на неё особого внимания. По мнению Королёвой, на этот раз глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас, по чьей инициативе был объявлен запрет, таким образом решил выслужиться.
Как сообщал Лайф, год назад Литва на пять лет запретила въезд на свою территорию народному артисту России Филиппу Киркорову.
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