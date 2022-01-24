НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Королёва назвала нелепицей запрет на въезд в Литву

По её мнению, чиновник, по чьей инициативе принималось решение, пытается выслужиться.

24 января, 05:39
<p>Певица Наташа Королёва во время выступления © ТАСС / Коробейников Дмитрий</p>

Певица Наташа Королёва во время выступления © ТАСС / Коробейников Дмитрий

Запрет на въезд на территорию Литвы российской певицы Наташи Королёвой вызывает у неё только "улыбку с горечью и недоумением". Об этом артистка рассказала в беседе с РБК.

"Ну просто нелепица какая-то. Мир окончательно перевернулся с ног на голову. <...> И невольно испытываешь испанский стыд за таких представителей власти, которые, пропагандируя "свободу", требуют "оценки геополитической обстановки", — сказала Королёва.

Певица напомнила, что ещё в 2020 году выступала в Литве — и тогда власти не обратили на неё особого внимания. По мнению Королёвой, на этот раз глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас, по чьей инициативе был объявлен запрет, таким образом решил выслужиться.

Литва запретила въезд Наташе Королёвой и Хабибу

Литва запретила въезд Наташе Королёвой и Хабибу

Как сообщал Лайф, год назад Литва на пять лет запретила въезд на свою территорию народному артисту России Филиппу Киркорову.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1