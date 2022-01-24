Королёва назвала нелепицей запрет на въезд в Литву

Запрет на въезд на территорию Литвы российской певицы Наташи Королёвой вызывает у неё только "улыбку с горечью и недоумением". Об этом артистка рассказала в беседе с РБК.

"Ну просто нелепица какая-то. Мир окончательно перевернулся с ног на голову. <...> И невольно испытываешь испанский стыд за таких представителей власти, которые, пропагандируя "свободу", требуют "оценки геополитической обстановки", — сказала Королёва.

Певица напомнила, что ещё в 2020 году выступала в Литве — и тогда власти не обратили на неё особого внимания. По мнению Королёвой, на этот раз глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас, по чьей инициативе был объявлен запрет, таким образом решил выслужиться.