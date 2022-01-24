Иммунолог Жемчугов предрёк окончание пандемии ковида в планетарном масштабе в 2022 году
Он отметил, что сейчас не нужно акцентировать внимание на максимальных показателях прироста выявленных заражённых.
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Пандемия коронавируса в планетарном масштабе может закончиться в 2022 году. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
"Надо считать планетарный масштаб. Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдёт до самых дальних островов в Тихом океане", — сказал Жемчугов РИА "Новости".
По его словам, с пришествием "омикрона" ковид найдёт другого хозяина — и в результате образуется новая природно-очаговая инфекция, подобная, например, Эболе. Также Жемчугов отметил, что сейчас не нужно акцентировать внимание на максимальных показателях прироста выявленных заражённых. По его словам, важно дифференцировать заболевание на ранних сроках, чтобы пациенты с лёгким течением лечились амбулаторно и система здравоохранения не оказалась перегружена.
Ранее учёные Стэнфордского университета сообщили, что боль в ушах является признаком заражения "омикроном". А специалист по инфекционным заболеваниям Кэтрин Полинг назвала способ определить омикрон-штамм коронавируса без теста.
Напомним, штамм "омикрон" обнаружили в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Первые случаи заражения этой разновидностью коронавируса выявили в России 14 декабря. Впоследствии новый штамм был зафиксирован в большинстве регионов страны. 22 января Правительство РФ утвердило план по борьбе с "омикроном".
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