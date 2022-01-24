Французский модельер Тьери Мюглер скончался в возрасте 73 лет

Французский модельер, фотограф, основатель Дома моды Mugler Тьери Мюглер умер в возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении, размещённом в понедельник на его странице в "Фейсбуке".

"С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьери Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года", — говорится в тексте.

Свою первую коллекцию женской одежды Мюглер создал в 1973 году. Мировую славу он снискал в 1980-х. До конца жизни кутюрье продолжал шить одежду и устраивать показы. Однажды, занимаясь в тренажёрном зале, Мюглер уронил себе на голову штангу. Из-за этого он перенёс много пластических операций, его внешность серьёзно изменилась.