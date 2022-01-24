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Французский модельер Тьери Мюглер скончался в возрасте 73 лет

Свою первую коллекцию женской одежды он создал в 1973 году, а мировую славу снискал в 1980-х.

24 января, 04:41
<p>Французский дизайнер Тьери Мюглер. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=290564485771811&set=a.290564479105145" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Manfred Thierry Mugler</a></p>

Французский дизайнер Тьери Мюглер. Фото © Facebook / Manfred Thierry Mugler

Французский модельер, фотограф, основатель Дома моды Mugler Тьери Мюглер умер в возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении, размещённом в понедельник на его странице в "Фейсбуке".

"С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьери Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года", — говорится в тексте.

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Уточняется, что смерть модельера наступила от естественных причин.

Свою первую коллекцию женской одежды Мюглер создал в 1973 году. Мировую славу он снискал в 1980-х. До конца жизни кутюрье продолжал шить одежду и устраивать показы. Однажды, занимаясь в тренажёрном зале, Мюглер уронил себе на голову штангу. Из-за этого он перенёс много пластических операций, его внешность серьёзно изменилась.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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