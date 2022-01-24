Французский экс-разведчик Денесе посчитал политику Запада в отношении РФ "самоубийством"

США гибнут сами и тянут другие страны Запада к неотвратимой гибели, при этом "самоубийственной" является и их антироссийская политика. Такое мнение в беседе с изданием Atlantico высказал доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.

По его словам, виновниками возникшего кризиса являются западные страны, позволившие силой свергнуть демократически избранного президента Украины Виктора Януковича.

"А Запад поощрял и поддерживал этот госпереворот, попирая ценности и правила, которые сам отстаивает по всему миру. Тогда обосновавшийся в Киеве режим сразу же приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что американцы и европейцы закрывали глаза", — подчеркнул экс-разведчик.

По словам Денесе, всё говорит о том, что "атлантистская русофобия" стала непременным способом существования для США и НАТО, при этом Запад только наращивает напряжённость. Вместе с тем твёрдая позиция России по украинскому вопросу заставила американцев и НАТО сесть за стол переговоров, отмечает политолог.

"Всё наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству. Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, а также его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого", — заключил Денесе.