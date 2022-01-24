Следствие считает, что 14-летняя школьница из Омской области причастна к убийству своей семьи, а именно матери, её сожителя и их 10-летней дочери-инвалида. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"В результате проведённых следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что к преступлению причастны 14-летняя дочь погибшей женщины и 17-летний друг дочери. Подозреваемые задержаны", — говорится в сообщении.

По версии следствия, школьница подговорила своего парня совершить убийство её матери и отчима, так как взрослые были против отношений молодых людей. Подозреваемые разработали план действий и обсудили роль каждого, отмечают в СК. Для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных. Около двух часов ночи 22 января с заднего двора через открытую подружкой дверь он пробрался в дом, где нанёс смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать.

"После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой шестилетнего брата, с целью сокрытия преступления постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей, а также предоставила полицейским для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности", — добавили в Следственном комитете.