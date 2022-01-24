"Выдумала фоторобот преступника": СК подтвердил причастность 14-летней школьницы и её парня к убийству семьи под Омском
Девушка подговорила бойфренда расправиться с матерью и отчимом, так как они были против того, что она дружит с молодым человеком. А за сестрой-инвалидом школьница просто не захотела ухаживать.
Орудие убийства © Сайт СУ СКР по Омской области
Следствие считает, что 14-летняя школьница из Омской области причастна к убийству своей семьи, а именно матери, её сожителя и их 10-летней дочери-инвалида. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
"В результате проведённых следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что к преступлению причастны 14-летняя дочь погибшей женщины и 17-летний друг дочери. Подозреваемые задержаны", — говорится в сообщении.
По версии следствия, школьница подговорила своего парня совершить убийство её матери и отчима, так как взрослые были против отношений молодых людей. Подозреваемые разработали план действий и обсудили роль каждого, отмечают в СК. Для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных. Около двух часов ночи 22 января с заднего двора через открытую подружкой дверь он пробрался в дом, где нанёс смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать.
"После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой шестилетнего брата, с целью сокрытия преступления постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей, а также предоставила полицейским для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности", — добавили в Следственном комитете.
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Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском утром 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. СК показывал видео с места убийства.
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