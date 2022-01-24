На своей странице в "Фейсбуке" парламентарий поздравил соотечественников и пожелал единства Украины "от Киева до Закарпатья".

Стоит отметить, что Киев находится к центру от севера страны, а Закарпатье — на западе Украины. Получается, что политик "забыл" 13 областей, располагающихся к востоку от столицы. После того как стало понятно, что такое высказывание некорректно, депутат удалил пост. Сейчас на его странице опубликован такой текст: "Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе".