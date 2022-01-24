"От Киева до Закарпатья": Депутат Рады Тищенко "потерял" 13 областей Украины в поздравлении с Днём соборности
Ранее этот парламентарий уже отличался своими яркими высказываниями. Например, он заявил, что "вакцинировался ковидом". А 7 января вместо Рождества поздравил украинцев с Пасхой.
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Николай Тищенко. Фото © Facebook / Николай Тищенко
Известный своими курьёзными высказываниями депутат Верховной рады Николай Тищенко вновь попал впросак. Поздравляя украинцев с Днём соборности, он "потерял" половину страны.
На своей странице в "Фейсбуке" парламентарий поздравил соотечественников и пожелал единства Украины "от Киева до Закарпатья".
"Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья", — написал Тищенко.
Стоит отметить, что Киев находится к центру от севера страны, а Закарпатье — на западе Украины. Получается, что политик "забыл" 13 областей, располагающихся к востоку от столицы. После того как стало понятно, что такое высказывание некорректно, депутат удалил пост. Сейчас на его странице опубликован такой текст: "Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе".
День соборности отмечается на Украине 22 января в честь провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко оговорился и пообещал посыпать дороги Киева снегом для борьбы с гололёдом. Также градоначальник украинской столицы поздравил жителей с наступающим 2222 годом. После он выпустил календарь на 2222 год со своими оговорками.
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