Пожар на площади 300 квадратных метров охватил жилой дом в центре Петербурга
Возгорание произошло на чердаке и мансарде шестиэтажки на Лиговском проспекте.
Пожар на площади 300 квадратных метров охватил многоэтажку в центре Петербурге © Сайт ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу
В Санкт-Петербурге мощный пожар охватил многоэтажный жилой дом на Лиговском проспекте. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
"24 января в 02:59 поступило сообщение о пожаре по адресу Центральный район, Лиговский проспект, дом 44. По уточнённой информации, в жилом шестиэтажном здании с мансардой происходит горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 квадратных метров", — сообщили в МЧС.
В 03:35 ранг пожара повышен до номера 2. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации возгорания от МЧС привлечено 16 единиц техники и 73 человека личного состава.
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