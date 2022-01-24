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Пожар на площади 300 квадратных метров охватил жилой дом в центре Петербурга

Возгорание произошло на чердаке и мансарде шестиэтажки на Лиговском проспекте.

24 января, 02:49
<p>Пожар на площади 300 квадратных метров охватил многоэтажку в центре Петербурге © <a href="https://78.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4664422" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу</p>

Пожар на площади 300 квадратных метров охватил многоэтажку в центре Петербурге © Сайт ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге мощный пожар охватил многоэтажный жилой дом на Лиговском проспекте. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"24 января в 02:59 поступило сообщение о пожаре по адресу Центральный район, Лиговский проспект, дом 44. По уточнённой информации, в жилом шестиэтажном здании с мансардой происходит горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 квадратных метров", — сообщили в МЧС.

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В 03:35 ранг пожара повышен до номера 2. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации возгорания от МЧС привлечено 16 единиц техники и 73 человека личного состава.

Ранее пожар произошёл в ТЦ "Гранит" в Новосибирске.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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