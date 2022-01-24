Пожар на площади 300 квадратных метров охватил жилой дом в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге мощный пожар охватил многоэтажный жилой дом на Лиговском проспекте. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"24 января в 02:59 поступило сообщение о пожаре по адресу Центральный район, Лиговский проспект, дом 44. По уточнённой информации, в жилом шестиэтажном здании с мансардой происходит горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 квадратных метров", — сообщили в МЧС.