При стрельбе на домашней вечеринке в США погибло не менее четырёх человек

В результате стрельбы на домашней вечеринке в американском городе Инглвуд (штат Калифорния) погибло минимум четыре человека, ещё один получил ранения. Об этом сообщило местное отделение телеканала CBS.

Как уточняется, трагедия произошла утром в воскресенье, 23 января. Пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как критическое.

По предварительным данным, стрельбу вели несколько человек из различного оружия, в том числе из винтовки и пистолета. Полиция проводит расследование инцидента, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Преступники пока не задержаны.