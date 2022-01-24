При стрельбе на домашней вечеринке в США погибло не менее четырёх человек
Ещё один пострадал, врачи оценивают его состояние как критическое. По предварительным данным, было несколько стрелков.
При стрельбе на домашней вечеринке в США погибло не менее четырёх человек. Кадр из видео © YouTube / CBS Los Angeles
В результате стрельбы на домашней вечеринке в американском городе Инглвуд (штат Калифорния) погибло минимум четыре человека, ещё один получил ранения. Об этом сообщило местное отделение телеканала CBS.
Как уточняется, трагедия произошла утром в воскресенье, 23 января. Пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как критическое.
По предварительным данным, стрельбу вели несколько человек из различного оружия, в том числе из винтовки и пистолета. Полиция проводит расследование инцидента, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Преступники пока не задержаны.
Ранее сообщалось, что в американском Питтсбурге неизвестные обстреляли школьный автобус. В это время там находились только ученик и водитель. 15-летний подросток был госпитализирован в критическом состоянии. Позже он скончался в больнице.
Комментариев: 0