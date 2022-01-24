НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Протестующие в Брюсселе напали на резиденцию Жозепа Борреля

Главный дипломат Евросоюза осудил "бессмысленные разрушения и насилие".

24 января, 02:10
<p>© Twitter / <a href="https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1485317401872932864" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JosepBorrellF</a></p>

© Twitter / JosepBorrellF

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что протестующие против санитарных мер разгромили одно из служебных помещений Европейской внешнеполитической службы.

"Решительно осуждаю бессмысленные разрушения и насилие на сегодняшней демонстрации в Брюсселе, в том числе в отношении служебных помещений нашей Европейской внешнеполитической службы", — написал Боррель в "Твиттере", прикрепив фото разбитого окна.

Для разгона протестующих в Брюсселе применили водомёты и слезоточивый газ

Для разгона протестующих в Брюсселе применили водомёты и слезоточивый газ

Также он поблагодарил полицейских за их действия. Портал Le Soir со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что на акцию протеста в столице Бельгии вышло около 50 тысяч человек. По данным телерадиокомпании RTBF, в ходе манифестации пострадало 12 митингующих и трое полицейских. Задержано около 70 участников демонстрации.

Ранее тысячи людей вышли на демонстрацию в Гамбурге и раскритиковали противников вакцинации.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1