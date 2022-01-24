Протестующие в Брюсселе напали на резиденцию Жозепа Борреля

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что протестующие против санитарных мер разгромили одно из служебных помещений Европейской внешнеполитической службы.

"Решительно осуждаю бессмысленные разрушения и насилие на сегодняшней демонстрации в Брюсселе, в том числе в отношении служебных помещений нашей Европейской внешнеполитической службы", — написал Боррель в "Твиттере", прикрепив фото разбитого окна.

Также он поблагодарил полицейских за их действия. Портал Le Soir со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что на акцию протеста в столице Бельгии вышло около 50 тысяч человек. По данным телерадиокомпании RTBF, в ходе манифестации пострадало 12 митингующих и трое полицейских. Задержано около 70 участников демонстрации.