Врач Чурадзе предупредил о риске "острого живота" после коронавируса

Коронавирусная инфекция воздействует на разные органы человека. Это зависит от состояния здоровья, хронических заболеваний и особенностей организма. Некоторые пациенты сталкиваются с нетипичными осложнениями после ковида. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе.

"Наиболее часто речь идёт о коронавирусной пневмонии, о поражении лёгких, но поражения могут быть практически в любой области, это непредсказуемо. У кого-то это может быть тромбоз с фатальными тромбоэмболическими осложнениями, у кого-то – тяжёлый миокардит или вирусный гепатит, а у кого-то возможен перитонит — воспаление брюшной полости", — сказал медик в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, вирус редко сопровождается серозным перитонитом, но такие случаи всё-таки встречаются. В брюшной полости есть большое количество лимфатических узлов и есть сальник — это органы, которые ответственны за иммунный ответ. Если иммунный ответ в результате ковида становится неправильным, брюшная полость может оказаться зоной, где формируются осложнения, пояснил доктор. Главным проявлением этого является комплекс симптомов, который называют "острым животом".

"Это сильная боль в животе, вздутие, отказ от приёма пищи, отсутствие стула, интоксикация — симптомы "острого живота", которые часто сопутствуют этой патологии. В случае подобных осложнений пациентам с коронавирусной инфекцией нужно немедленно обращаться за медицинской помощью", — предупредил Чурадзе.