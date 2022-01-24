В Благовещенске 16 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

Утром 24 января в 16 школ Благовещенка поступили сообщения о минировании. Об этом рассказал мэр города Олег Имамеев.

"Неделя началась с нехорошего события: сразу по 16 школам поступили сообщения о минировании. Соответствующие службы работают во всех корпусах, детей педагоги переводят в близлежащие здания", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам главы города, занятия первой смены в школах, где проводится эвакуация, отменены. По второй смене решение будет принято после завершения обследования, уточнил Имамеев.

Кроме этого, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Амурской области, сообщения о минировании поступили в четыре колледжа: сервиса и торговли, педагогический, транспортный, аграрный. Учащихся и педагогов этих учебных заведений также эвакуировали.