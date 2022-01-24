В Госдепе заявили, что США не смогут эвакуировать американцев с Украины в случае эскалации

США в случае эскалации на Украине не смогут эвакуировать из страны своих граждан. Об этом заявила представитель Госдепа высокого ранга на специальном брифинге.

По её словам, Вашингтон исходит из того, что Россия якобы "может начать военные действия в любой момент".