В Госдепе заявили, что США не смогут эвакуировать американцев с Украины в случае эскалации
По словам представителя американского дипведомства, Вашингтон исходит из того, что Россия якобы "может начать военные действия в любой момент".
Табличка у здания Государственного департамента США © ТАСС / Валерий Шарифулин
США в случае эскалации на Украине не смогут эвакуировать из страны своих граждан. Об этом заявила представитель Госдепа высокого ранга на специальном брифинге.
По её словам, Вашингтон исходит из того, что Россия якобы "может начать военные действия в любой момент".
"Правительство США в таком случае не сможет осуществить эвакуацию американских граждан", — сказала представитель Госдепа.
Напомним, ранее Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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