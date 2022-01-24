"Пророссийский лидер" Мураев считает, что МИД Британии "подставил человек не в теме"
Бывший украинский парламентарий заявил о намерении защищать своё "честное имя" в суде.
Евгений Мураев © nashi.ua
Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого, по утверждению МИД Великобритании, Россия якобы хочет привести к власти в Киеве, заявил, что британское дипведомство "подставили". По мнению Мураева, некий человек, находящийся "неглубоко в теме", передал документы, на которых и строятся обвинения Лондона.
"Думаю, что кто-то подставил Министерство иностранных дел Великобритании. Кто-то, кто неглубоко в теме, подсунул эти бумаги. Но в любом случае я либо дождусь всё-таки опровержения, либо всё-таки буду доказывать, наверное, своё право в суде, чтобы все понимали, чем руководствуется Министерство иностранных дел Великобритании, тиражируя подобные фейки", — отметил Мураев в беседе с телеканалом Channel 4.
Перед этим в интервью агентству Reuters он высказывался по поводу судебного разбирательства с Лондоном более решительно. В частности, Мураев заявил о намерении защищать "честь" и "честное имя" в суде, уточнив, что над этим вопросом уже работают его юристы. Саму историю, представленную МИД Британии, бывший украинский парламентарий назвал "бездоказательной теорией заговора".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Британию в заранее подготовленном вбросе про "смену власти" на Украине. По её мнению, эти действия являются злонамеренной информационной агрессией Лондона против Москвы.
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Напомним, накануне МИД Великобритании заявил, что Россия якобы намерена "посадить" в Киеве пророссийского лидера. Утверждалось, что лояльное по отношению к Москве правительство может возглавить экс-депутат Рады, лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Также дипломаты Соединённого Королевства заявили, что владеют информацией, согласно которой "российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками". МИД РФ назвал заявление Лондона дезинформацией и призвал "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига". Стоит отметить, что Евгений Мураев с 2018 года находится под российскими санкциями.
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