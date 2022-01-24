"Пророссийский лидер" Мураев считает, что МИД Британии "подставил человек не в теме"

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого, по утверждению МИД Великобритании, Россия якобы хочет привести к власти в Киеве, заявил, что британское дипведомство "подставили". По мнению Мураева, некий человек, находящийся "неглубоко в теме", передал документы, на которых и строятся обвинения Лондона.

"Думаю, что кто-то подставил Министерство иностранных дел Великобритании. Кто-то, кто неглубоко в теме, подсунул эти бумаги. Но в любом случае я либо дождусь всё-таки опровержения, либо всё-таки буду доказывать, наверное, своё право в суде, чтобы все понимали, чем руководствуется Министерство иностранных дел Великобритании, тиражируя подобные фейки", — отметил Мураев в беседе с телеканалом Channel 4.

Перед этим в интервью агентству Reuters он высказывался по поводу судебного разбирательства с Лондоном более решительно. В частности, Мураев заявил о намерении защищать "честь" и "честное имя" в суде, уточнив, что над этим вопросом уже работают его юристы. Саму историю, представленную МИД Британии, бывший украинский парламентарий назвал "бездоказательной теорией заговора".