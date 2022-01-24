РБК: Налог на вклады свыше 1 млн затронет ряд граждан с меньшими сбережениями

Налог на вклады свыше одного миллиона затронет россиян с меньшими сбережениями. Это произойдёт, если начисленные проценты составляют более 42,5 тысячи, пишет РБК. Отмечается, что такая ситуация стала возможной из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ и параллельного роста банковских ставок. Согласно закону, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на один миллион рублей.

Однако по итогам 2021 года обязанность по уплате налога может возникнуть и по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей.

"Например, вкладчик с начальной суммой 710 тысяч рублей, имевший единственный вклад с начала года со ставкой 4,5%, а в августе переложивший деньги под более высокий процент (8%), когда на рынке появились такие промовклады, мог заработать за год 42,85 тысячи рублей. Это означает, что ему придётся заплатить налог 13% с 350 рублей, или 45,5 рубля", — пишет издание.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) пояснили, что размер вклада не является основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств, так как в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет. В пресс-службе ФНС отметили, что налогоплательщик может иметь множество небольших вкладов, процентные выплаты по которым суммарно превысят размер необлагаемого процентного дохода.