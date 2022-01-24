В Госдепе заявили о готовности увеличить военную помощь Украине
За выходные в Незалежную из США доставили 170 тонн груза, в том числе боеприпасы.
США за выходные поставили на Украину военные грузы на 200 миллионов долларов. При этом Вашингтон готов к увеличению такой поддержки Киева. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепа Соединённых Штатов.
"Накануне доставлено оборудования на 200 миллионов долларов", — сообщил американский чиновник в ходе телефонного брифинга.
Напомним, самолёт со второй партией американского оружия общим весом более 80 тонн прибыл в Киев 23 января. 22-го числа была доставлена первая партия груза военного назначения из США. В частности, в Незалежную прибыли боеприпасы. Общий вес груза составил более 90 тонн.
Таким образом, по словам представителя дипведомства США, оборонная помощь Украине превысила 600 миллионов долларов.
"Мы готовы к ещё большей поддержке Украины", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также американское дипведомство рекомендовало американцам покинуть Незалежную на коммерческих рейсах.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
Комментариев: 0