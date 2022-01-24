Дом футболиста "Реала" Карима Бензема ограбили, пока он играл в матче с "Эльче"

Преступники обчистили дом нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема в то время, когда игрок принимал участие в матче чемпионата Испании по футболу против "Эльче". Об этом сообщает газета Marca со ссылкой на издание "20 минут".

По данным источника, злоумышленники проникли в дом через сад. Внутри никого не оказалось. Информации о том, какие вещи вынесли преступники, пока нет. Как уточняется, дом Бензема расположен в элитном жилом комплексе в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес.

Жилище футболиста подвергается ограблению не в первый раз — подобное произошло в 2019 году во время полуфинального матча Кубка Испании "Реал" – "Барселона" (0:3).

Накануне "Реал" сыграл вничью с "Эльче" со счётом 2:2. В первом тайме Бензема впервые в качестве игрока "сливочных" не смог реализовать пенальти. До этого француз, выступающий за "королевский" клуб с 2009 года, реализовал все 16 ударов с 11-метровой отметки. При этом на 58-й минуте форварда заменили из-за травмы.