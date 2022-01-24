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Инспекторы из Латвии проверят российские военные объекты в Брянской и Смоленской областях

Это произойдёт в период с 24 по 29 января. Площадь района проверки составляет 13 200 квадратных километров.

24 января, 02:16

© ТАСС / Донат Сорокин

Латвийские инспекторы в ближайшие дни проверят российскую военную инфраструктуру в Брянской и Смоленской областях. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"С 24 по 29 января 2022 года Латвия проведёт на территории РФ инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию. Определённый Латвией указанный район расположен в Брянской и Смоленской областях и охватывает площадь 13 200 квадратных километров", — уточнил он.

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Стоит отметить, что эти инспекции проводятся для оценки масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).

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В ходе работы, по словам Рыжкова, инспекторы из Латвии посетят брифинги, на которых командование воинских формирований и частей предоставит им информацию о структуре, задачах и военной деятельности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США позволили Прибалтике передать Украине комплексы Javelin и Stinger.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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