Инспекторы из Латвии проверят российские военные объекты в Брянской и Смоленской областях

Латвийские инспекторы в ближайшие дни проверят российскую военную инфраструктуру в Брянской и Смоленской областях. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"С 24 по 29 января 2022 года Латвия проведёт на территории РФ инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию. Определённый Латвией указанный район расположен в Брянской и Смоленской областях и охватывает площадь 13 200 квадратных километров", — уточнил он.

Стоит отметить, что эти инспекции проводятся для оценки масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).

В ходе работы, по словам Рыжкова, инспекторы из Латвии посетят брифинги, на которых командование воинских формирований и частей предоставит им информацию о структуре, задачах и военной деятельности.