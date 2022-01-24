Times узнала о страхе Британии перед ограничением поставок российского газа из-за санкций

В Правительстве Великобритании считают, что РФ якобы может использовать свои природные ресурсы в качестве "оружия" и сократит поставки природного газа в Европу в случае введения Западом новых антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет газета The Times.

Согласно данным издания, министры британского правительства ранее участвовали во встрече, где рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок голубого топлива из России на цены в Соединённом Королевстве. Министров британского правительства предупредили, что страна может столкнуться с "рекордными" ценами на газ и бензин.

"В отличие от ряда стран, Великобритания почти не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьёзной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки", — сказал газете неназванный высокопоставленный чиновник.

При этом, утверждает The Times, другие страны Европы зависят от поставок российского газа больше, чем Великобритания. В частности, около 40% поставок идёт в Германию из РФ, а Швеция и Финляндия "почти полностью зависят" от российского газа. Британия же за 2020 год получила из России только менее 3% газа, отметил представитель правительства.

"Нынешняя энергетическая ситуация связана с высокими мировыми ценами на газ, а не с вопросом надёжности поставок", — подчеркнул он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США начали искать замену России в поставках газа Европе. По данным американских СМИ, переговоры об этом на высоком уровне могут состояться в Вашингтоне уже в январе.