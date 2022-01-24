Профессор Назмул Ислам назвал симптом, встречающийся у 73% заразившихся "омикроном"
Эксперт отметил, что своими проявлениями новый вариант коронавируса походит на сезонный грипп.
© ТАСС / Константин Андреев
Одним из самых распространённых симптомов штамма коронавируса "омикрон" является насморк. Официальный представитель Главного управления здравоохранения Бангладеш профессор Назмул Ислам сообщил, что этот признак проявлялся у 73% заразившихся новым вариантом ковида в стране.
По его словам, головные боли наблюдались у 68% заболевших. 64% заразившихся жаловались на чувство усталости. Помимо этого по крайней мере 60% инфицированных сообщали о болях в горле и чиханье, а 44% — о кашле.
"Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа", — цитирует эксперта портал bdnews24.
Ранее учёные Стэнфордского университета сообщили, что боль в ушах является признаком заражения "омикроном". А специалист по инфекционным заболеваниям Кэтрин Полинг назвала способ определить омикрон-штамм коронавируса без теста.
Напомним, штамм "омикрон" обнаружили в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Первые случаи заражения этой разновидностью коронавируса выявили в России 14 декабря. Впоследствии новый штамм был зафиксирован в большинстве регионов страны. 22 января Правительство РФ утвердило план по борьбе с "омикроном".
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