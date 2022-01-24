Профессор Назмул Ислам назвал симптом, встречающийся у 73% заразившихся "омикроном"

Одним из самых распространённых симптомов штамма коронавируса "омикрон" является насморк. Официальный представитель Главного управления здравоохранения Бангладеш профессор Назмул Ислам сообщил, что этот признак проявлялся у 73% заразившихся новым вариантом ковида в стране.

По его словам, головные боли наблюдались у 68% заболевших. 64% заразившихся жаловались на чувство усталости. Помимо этого по крайней мере 60% инфицированных сообщали о болях в горле и чиханье, а 44% — о кашле.