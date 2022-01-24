Задержанные в Омской области подростки признались в убийстве семьи из трёх человек
Как сообщили в СК, 17-летний парень подробно рассказал о случившемся, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге штык-нож для забоя домашних животных, с помощью которого он и расправился с жертвами.
Кадры с места тройного убийства в селе Юрьевка под Омском © Следственный комитет РФ
Задержанные в Омской области 14-летняя школьница и её 17-летний парень признались на допросе в убийстве семьи из трёх человек — матери девушки, её отчима и их 10-летней дочери-инвалида. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Отмечается, что следователи, осмотрев место происшествия, проанализировав поведение и первые показания девочки, усомнились в их правдивости. А затем следственные действия подтвердили, что она скрывает подробности.
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"На допросах подростки сознались в содеянном. 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож — орудие убийства — и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства. Вещественные доказательства были изъяты следователями", — говорится в сообщении.
Школьницу и парня планируется заключить под стражу. Расследование продолжается.
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Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском утром 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. СК показывал видео с места убийства. Изначально в преступлении подозревался некий мужчина, был даже опубликован его фоторобот. Но, как выяснилось позже, этот фоторобот выдумала 14-летняя подозреваемая.
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