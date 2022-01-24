Задержанные в Омской области подростки признались в убийстве семьи из трёх человек

Задержанные в Омской области 14-летняя школьница и её 17-летний парень признались на допросе в убийстве семьи из трёх человек — матери девушки, её отчима и их 10-летней дочери-инвалида. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Отмечается, что следователи, осмотрев место происшествия, проанализировав поведение и первые показания девочки, усомнились в их правдивости. А затем следственные действия подтвердили, что она скрывает подробности.

"На допросах подростки сознались в содеянном. 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож — орудие убийства — и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства. Вещественные доказательства были изъяты следователями", — говорится в сообщении.