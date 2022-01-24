На Сахалине бездомные собаки напали на двух маленьких детей

В Сахалинской области бездомные собаки напали на двух маленьких детей. Оба инцидента произошли в посёлке городского типа Шахтёрск, расположенном в Углегорском районе.

Это случилось в выходные. Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, две разные собаки напали на шестилетнего мальчика и четырёхлетнюю девочку. Мальчика от укусов спас толстый комбинезон, а вот девочка получила повреждения — животное покусало ребёнка за лицо.

Мать пострадавшей девочки отметила, что дворняга по кличке Семечка бегала возле детей и в какой-то момент схватила её дочь за шапку.

"Она вся в крови, у неё на глазу укусы, возле губы укусы. Отёк и синяк пошёл у ребёнка. Сколько в администрацию обращались — им дела нет. Я уже нашла адвоката, я буду подавать в суд. Я буду взыскивать с них, потому что сегодня они (собаки. — Прим. Лайфа) ей покусали лицо, а если бы они мне её разорвали?" — сказала женщина в беседе с телеграм-каналом Amur Mash.