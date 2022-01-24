На Сахалине бездомные собаки напали на двух маленьких детей
Если шестилетнего мальчика от укусов спас толстый комбинезон, то четырёхлетней девочке досталось серьёзнее — дворняга несколько раз укусила её за лицо.
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В Сахалинской области бездомные собаки напали на двух маленьких детей. Оба инцидента произошли в посёлке городского типа Шахтёрск, расположенном в Углегорском районе.
Это случилось в выходные. Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, две разные собаки напали на шестилетнего мальчика и четырёхлетнюю девочку. Мальчика от укусов спас толстый комбинезон, а вот девочка получила повреждения — животное покусало ребёнка за лицо.
Мать пострадавшей девочки отметила, что дворняга по кличке Семечка бегала возле детей и в какой-то момент схватила её дочь за шапку.
"Она вся в крови, у неё на глазу укусы, возле губы укусы. Отёк и синяк пошёл у ребёнка. Сколько в администрацию обращались — им дела нет. Я уже нашла адвоката, я буду подавать в суд. Я буду взыскивать с них, потому что сегодня они (собаки. — Прим. Лайфа) ей покусали лицо, а если бы они мне её разорвали?" — сказала женщина в беседе с телеграм-каналом Amur Mash.
Отмечается, что местные жители уже несколько раз сообщали о нападении собак, но администрация бездействует. Строительство приюта на 350 мест (официально в Углегорском районе 500 бездомных животных) запланировано, в феврале собак начнут отлавливать. При этом денег хватит на стерилизацию только 65 из них, пишут СМИ.
Напомним, 22 января в селе Домна Забайкальского края семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека". Разъярённые жители сами стали ликвидировать бродячих собак. На место трагедии приехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. На встречу с властями пришли десятки человек. Местные жители пригрозили устроить бойкот и отказываются отпускать детей в школу. Глава Забайкалья также заявил о необходимости изменить закон об отлове бездомных животных.
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