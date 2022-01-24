В Польше задержали голландскую туристку за нацистское приветствие у ворот Освенцима
Женщина признала вину, назвав свои действия просто "глупой шуткой". Однако срок ей грозит совсем не шуточный.
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Туристка из Нидерландов задержана в Польше за нацистское приветствие у ворот бывшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом сообщает местная полиция.
"Охрана государственного музея Аушвиц-Биркенау передала полицейским Освенцима 29-летнюю гражданку Нидерландов. Женщина демонстрировала жесты гитлеровского приветствия на фоне ворот с надписью Arbeit macht frei, расположенных на территории бывшего немецкого нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау", — говорится в сообщении.
Женщину и её 30-летнего мужа доставили в освенцимское отделение полиции. Голландке предъявлено обвинение в пропаганде нацизма. Она признала свою вину, пояснив, что "это была глупая шутка". За публичную пропаганду нацизма ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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