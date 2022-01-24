Минобороны ОАЭ заявило о перехвате двух ракет, запущенных хуситами по Абу-Даби

Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении двух ракет, запущенных хуситами по Абу-Даби. Видео © Twitter / Sky_Earth4455

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные контролирующим север Йемена движением "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом со ссылкой на Министерство обороны ОАЭ сообщило государственное агентство страны.

"Министерство обороны заявило, что средства ПВО перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные террористической группировкой хуситов в сторону страны, и подтвердило, что в результате атаки никто не пострадал", — информирует агентство.

Как сообщается, "остатки перехваченных и уничтоженных баллистических ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби". Минобороны ОАЭ также заявило, что оно "готово противодействовать любым угрозам и принимает все необходимые меры для защиты государства от всех атак".